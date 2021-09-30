بعد توقفه منذ الجائحة.. الأردن يسمح بعمل سيارات السفر الخارجية على خط عمّان بغداد

2021/09/30 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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سمح الأردن الخميس، لسيارات السفريات الخارجية العاملة على خط عمّان/بغداد سواء الأردنية أو العراقية بالعمل من خلال مركز حدود الكرامة، حسب كتاب لوزير الداخلية مازن الفراية.

وأشار الفراية في الكتاب، إلى أن العمل لسيارات السفريات ضمن شروط صحية معتمدة.

يذكر أنه تم ايقاف عمل سيارات السفريات الخارجية العاملة على خط عمّان/بغداد في بداية جائحة كورونا.

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