أول زيارة لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الى البحرين

2021/09/30 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطائرة الإسرائيلية التي أقلت وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الى البحرين في مطار المنامة في 30 أيلول/سبتمبر 2021 © ا ف ب مازن مهدي المنامة (أ ف ب) – يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الخميس في البحرين سفارة بلاده، في أول زيارة رسمية له الى البلاد، بعد اتفاق تطبيع العلاقات الذي أبرم […]

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