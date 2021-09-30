افتتاح معرض “إكسبو 2020” في دبي باحتفال كبير

2021/09/30 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشخاص يمرون خلف لافتة إكسبو 2020 في دبي بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2021 © ا ف ب/ارشيف كريم صاحب دبي (أ ف ب) – افتتح معرض “إكسبو 2020″الضخم في دبي الخميس باحتفال كبير بعد إرجاء لعام كامل بسبب كوفيد-19، ويعتبر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء على أن يبدأ استقبال الزوار الجمعة.وقال ولي عهد […]

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