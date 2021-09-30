أزمة اجتماعية تتهدد المملكة المتحدة مع انتهاء برنامج البطالة الجزئية

2021/09/30 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 29 ايلول/سبتمبر 2021 لسيارات تنتظر أمام محطة وقود في ليتون في شرق لندن © ا ف ب تولغا اكمان لندن (أ ف ب) – ينتهي الخميس برنامج البطالة الجزئية في بريطانيا الذي ساهم في إبقاء ملايين العاملين في القطاع الخاص في وظائفهم خلال جائحة كوفيد، مع توقعات بارتفاع معدلات […]

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