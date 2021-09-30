العراق: قتلى باطلاق نار كثيف (فيديو)

2021/09/30 | 21:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا بمقتل ٤ أشخاص، يوم الخميس، بإطلاق نار كثيف جراء خلاف بين عائلتين في ناحية حرير شمال أربيل.

وقال مراسلنا إن ٤ أشخاص قتلوا بإطلاق نار كثيف وسط سوق مركز ناحية حرير التابعة لقضاء شقلاوة شمال أربيل، نتيجة اشتباكات مسلحة بين أفراد عائلتين.

وأضاف الشهود أن المشكلة بين العائلتين تعود إلى خلاف على أراض زراعية، مبينين أن قتيلين اثنين من عائلة واحدة، إلا أن هوية الاثنين الآخرين لم تتضح على الفور.

ووفق ما رصده شهود عيان ومقطع مصور، فإن إطلاق النار أثار الهلع بين سكان المدينة.

من جانبه، قال كاروان كريم خان مدير ناحية حرير في تصريح صحفي، ان "الاشتباكات كانت بين أفراد عائلتين اثر خلاف قديم، مبينا أن "القوات الامنية وصلت للمكان وسيطرت على الوضع".

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