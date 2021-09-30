المنتخبات العربية في مجموعات “حديدية” بمونديال الطائرة

2021/09/30 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للرجال، التي جرى سحبها اليوم الخميس، في موسكو، والمقرر إقامتها في روسيا خلال الصيف المقبل، وقوع منتخب مصر في مجموعة قوية.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة السادسة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين وإيران وهولندا.

بينما سيلعب المنتخب الروسي في المجموعة الأولى، التي تضم المنتخب التونسي إضافة إلى منتخبي صربيا وبورتريكو.

في حين أوقعت القرعة المنتخب القطري في المجموعة الثانية إلى جانب كل من البرازيل وكوبا واليابان.

وفيما يلي نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى (A): روسيا – وبورتريكو – تونس – صربيا

المجموعة الثانية (B): البرازيل – قطر – كوبا – اليابان

المجموعة الثالثة (C): بولندا – بلغاريا – المكسيك – أمريكا

المجموعة الرابعة (D): فرنسا – الكاميرون – ألمانيا – سلوفينيا

المجموعة الخامسة (E): إيطاليا – الصين – تركيا – كندا

المجموعة السادسة (F): الأرجنتين – مصر – هولندا – إيران.

ويتأهل أصحاب المراتب الأولى والثانية من كل مجموعة إلى الدور الثاني إضافة الى أفضل 4 منتخبات في المرتبة الثالثة.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور الثاني على 4 مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات على أن يصعد أصحاب المرتبة الأولى في كل مجموعة، إضافة الى أفضل منتخبين في المرتبة الثانية إلى الدور الثالث.

وفي الدور الثالث، سيتم تقسيم المنتخبات الستة المتأهلة إلى مجموعتين على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى المربع الذهبي.

وستقام منافسات بطولة كأس العالم خلال الفترة من 26 أغسطس وإلى 11 سبتمبر 2022 في عشر مدن روسية.

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