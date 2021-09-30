وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح سفارة بلاده في البحرين

2021/09/30 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الخميس، رسميا، سفارة إسرائيل في المنامة، عاصمة البحرين.

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