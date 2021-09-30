مفوضية الانتخابات تحدد ساعات الدوام في مراكز التسجيل يومي الجمعة والسبت

2021/09/30 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

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مفوضية الانتخابات: جميع مراكز التسجيل مفتوحة يومي الجمعة والسبت ابتداء من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً لتوزيع بطاقة الناخب البايومترية

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