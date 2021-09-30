بالفيديو.. الديون دفعت الجاني إلى قتل زميله بعد صداقة 15 عاماً

2021/09/30 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على مقطع مصور يوضح سبب جريمة القتل الغامضة التي حدثت في منطقة النهروان، رغم أن الجاني والمجني عليه اصدقاء منذ اكثر من 15 عاما.

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