خلية الإعلام الحكومي: الموارد المائية تعد خطة استباقيّة لمعالجة الشحة المائية في ديالى

2021/09/30 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أشرف وزير المواد المائية، المهندس مهدي رشيد الحمداني، على الخطة الاستباقية التي أعدتها الوزارة، لاتخاذ الخطوات العاجلة والفورية لتنفيذ عدد من المشاريع في محافظة ديالى.وذكر بيان لخلية الاعلام الحكومي ان ذلك ياتي تنفيذاً لما جاء في توجيه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن معالجة الشحة المائية في عموم المحافظات، وفي محافظة ديالى على وجه الخصوص، كونها أكثر المحافظات تضرراً، بسبب قلة الواردات المائية من دول الجوار نتيجة تذبذب الأمطار وانحسار الغطاء الثلجي.واوضح البيان تشكيلات الوزارة، نفذت حملة لتطهير قناة أسفل الخالص من الترسبات، لضمان انسيابية المياه في القناة التي تُعَدُّ الشريان الحيوي الذي يغذي المحافظة في الوقت الحاضر، مع استمرار أعمال الصيانة والتأهيل للمحطات الرئيسة في محطة أسفل الخالص والبالغة (39) مضخة من خلال توفير المواد الاحتياطية ومن مناشئ عالميه رصينة.وتابع كما نفذت الوزارة، مشروع تعزيز نهر خريسان بالمياه من قناة أسفل الخالص، التي تتغذى من نهر دجلة عن طريق تنفيذ مد أنابيب الدكتايل مزدوجة بطول (6,800 م) للمرحلة الأولى و(2,100 م) للمرحلة الثانية بهدف تعزيز إسالات المياه في مدينة بعقوبة ومحيطها، فضلاً عن إنجاز المشروع وللمرحلتين بمدة قياسية وضمن المواصفات الفنية المعمول بها عالمياً، حيث سيوفر المشروع، المياه إلى أكثر من (450) ألف نسمة ضمن المحافظة .من جهة أخرى، نفذ جهد الوزارة الهندسي والفني، أعمال رفع الجزرة والترسبات الطينية مقابل المحطة باستخدام الآليات التخصصية من الكراءات والحفارات البرمائية، وزيادة الجهد الآلي العامل فيها لضمان انسيابية تدفق المياه من نهر دجلة، على الرغم من انخفاض مناسيبه في تلك المناطق بسبب الشحة المائية مع استمرار أعمال التطهير في الجداول والقنوات الإروائية والمبازل في عموم المحافظة، إضافة إلى إنجاز تطهير (1,450) كم، من أصل الخطة البالغة (2,100) م .ط مع تنفيذ حفر أكثر من (160) بئراً مائية في محافظة ديالى، لتأمين المياه لأكثر من (32) محطة إسالة في عموم أقضية ونواحي المحافظة، مع ضمان تأمين المياه إلى القرى والمناطق غير المخدومة بمحطات الإسالة.وأشارت الخلية، إلى أن تشكيلات الوزارة في حالة استنفار تام،؛ من أجل تجاوز هذه المحنة، لمتابعة إيصال المياه إلى محطات الإسالة كأسبقية أولى، وإزالة جميع التجاوزات الموجودة على شبكة الري./انتهى9

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