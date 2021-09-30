2021/09/30 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حثت وزارة الخارجية الأميركية تركيا على الامتناع عن شراء أي معدات عسكرية روسية محذرة أنقرة من عقوبات أميركية إضافية، بعد تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بأن تركيا لن تتراجع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة تحذر تركيا من عقوبات إضافية المركز الخبري الوطني.

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