2021/09/30 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضحية ساره إيفرارد في صورة وزعتها شرطة متروبوليتان في لندن في العاشر من آذار/مارس 2021 © شرطة متروبوليتان/ا ف ب/ارشيف – لندن (أ ف ب) – حكم القضاء البريطاني الخميس على شرطي يبلغ 48 عاما بالسجن مدى الحياة لإدانته بتهمة اغتصاب الشابة ساره إيفرارد وقتلها في آذار/مارس الفائت بعدما كبلها وأوهمها بأنها موقوفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن مدى الحياة لشرطي قتل بريطانية بعد خطفها واغتصابها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن مدى الحياة لشرطي قتل بريطانية بعد خطفها واغتصابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).