2021/09/30 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي السودان بالالتزام بالجدول الزمني لإجراء انتخابات ديمقراطية، وسط توترات بين الأعضاء المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة الانتقالي في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تطالب السودان بالالتزام بالجدول الزمني للانتخابات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تطالب السودان بالالتزام بالجدول الزمني للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).