2021/09/30 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعربت بريتني سبيرز عن فرحتها العارمة قائلة إنها “في السماء التاسعة في الوقت الحالي”، بعد أن علّق قاضٍ وصاية والدها عليها.ونشرت مغنية البوب المشهورة مقطع فيديو لها وهي تأخذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريتني سبيرز تعرب عن فرحتها بعد تعليق المحكمة وصاية والدها عليها المركز الخبري الوطني.

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