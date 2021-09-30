2021/09/30 | 22:35 - المصدر: عين العراق

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الخميس 30 سبتمبر 2021 | 10:30 مساءً

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الجوية يتمسك بصدارة الدوري الممتاز بعد فوزه على نفط ميسان

تمسك فريق القوة الجوية بصدارة الدوري ممتاز لكرة القدم بعد فوزه على نفط ميسان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهم على ملعب الشعب الدولي.



وسجل للقوة الجوية اللاعبين شريف عبد الكاظم وإبراهيم بايش في الشوط الاول، وبهذا الفوز يواصل القوة الجوية سلسلة الانتصارات والعلامة الكاملة بتسعة نقاط من ثلاث مباريات.

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