تفاصيل الخطة الحكومية لمعالجة شح المياه في ديالى - عاجل

2021/09/30 | 22:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الخميس، وضع وزارة الموارد المائية خطة استباقيّة لمعالجة شح المياه في ديالى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيلول 2021): إن "وزير المواد المائية، مهدي رشيد الحمداني، أشرف على الخطة الاستباقية التي أعدتها الوزارة، لاتخاذ الخطوات العاجلة والفورية لتنفيذ عدد من المشاريع في محافظة ديالى"، لافتة الى أنه "يأتي ذلك تنفيذاً لما جاء في توجيه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن معالجة الشح المائي في عموم المحافظات، وفي محافظة ديالى على وجه الخصوص، كونها أكثر المحافظات تضرراً، بسبب قلة الواردات المائية من دول الجوار نتيجة تذبذب الأمطار وانحسار الغطاء الثلجي".

وأضافت، أن "تشكيلات الوزارة، نفذت حملة لتطهير قناة أسفل الخالص من الترسبات، لضمان انسيابية المياه في القناة التي تُعَدُّ الشريان الحيوي الذي يغذي المحافظة في الوقت الحاضر، مع استمرار أعمال الصيانة والتأهيل للمحطات الرئيسة في محطة أسفل الخالص والبالغة (39) مضخة من خلال توفير المواد الاحتياطية ومن مناشئ عالميه رصينة"، مبينة أن "الوزارة نفذت مشروع تعزيز نهر خريسان بالمياه من قناة أسفل الخالص، التي تتغذى من نهر دجلة عن طريق تنفيذ مد أنابيب الدكتايل مزدوجة بطول (6,800 م) للمرحلة الأولى و(2,100 م) للمرحلة الثانية بهدف تعزيز إسالات المياه في مدينة بعقوبة ومحيطها، فضلاً عن إنجاز المشروع وللمرحلتين بمدة قياسية وضمن المواصفات الفنية المعمول بها عالمياً، حيث سيوفر المشروع، المياه إلى أكثر من (450) ألف نسمة ضمن المحافظة".

وأشارت إلى أن "جهد الوزارة الهندسي والفني، نفذ أعمال رفع الجزرة والترسبات الطينية مقابل المحطة باستخدام الآليات التخصصية من الكراءات والحفارات البرمائية، وزيادة الجهد الآلي العامل فيها لضمان انسيابية تدفق المياه من نهر دجلة، على الرغم من انخفاض مناسيبه في تلك المناطق بسبب الشح المائي مع استمرار أعمال التطهير في الجداول والقنوات الإروائية والمبازل في عموم المحافظة، إضافة إلى إنجاز تطهير (1,450) كم، من أصل الخطة البالغة (2,100) م .



ط مع تنفيذ حفر أكثر من (160) بئراً مائية في محافظة ديالى، لتأمين المياه لأكثر من (32) محطة إسالة في عموم أقضية ونواحي المحافظة، مع ضمان تأمين المياه إلى القرى والمناطق غير المخدومة بمحطات الإسالة".

ولفتت إلى أن "تشكيلات الوزارة في حالة استنفار تام،؛ من أجل تجاوز هذه المحنة، لمتابعة إيصال المياه إلى محطات الإسالة كأسبقية أولى، وإزالة جميع التجاوزات الموجودة على شبكة الري"، مؤكدة أنه "شارك في الحملات المذكورة، الملاك المتقدم وجميع تشكيلات وزارة الموارد المائية في محافظة ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل الخطة الحكومية لمعالجة شح المياه في ديالى - عاجل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل الخطة الحكومية لمعالجة شح المياه في ديالى - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).