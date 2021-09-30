2021/09/30 | 22:40 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديوانية | توزيع الوجبة الثانية من مفردات السلة الغذائية على المواطنين | تقرير أمين الهلالي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: k-OT69yU2mo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديوانية | توزيع الوجبة الثانية من مفردات السلة الغذائية على المواطنين | تقرير أمين الهلالي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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