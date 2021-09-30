روما يتخطّى زوريا بثلاثية بدوري المؤتمر الأوروبي

2021/09/30 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حقق روما الإيطالي فوزاً باهراً على مستضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني 3-0، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.وتناوب على تسجيل أهداف الذئاب كل من ستيفان الشعراوي (7) وكريس سمولينغ (66) وتامي أبراهام (68).وضمن المجموعة ذاتها حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سسكا صوفيا البلغاري وضيفه بودو غليمت النرويجي.وبذلك تصدّر روما المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن بودو غليمت صاحب المركز الثاني، في حين يحتل سسكا صوفيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.ويتذيل زوريا الترتيب بدون رصيد من النقاط./انتهى9

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