2021/09/30 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الزراعة، عن اعداد خطة لإعادة تأهيل النخيل وزيادة الاصناف القابلة للتصدير العالمي .واكد الوكيل الاداري للوزارة مهدي سهر الجبوري في بيان اليوم ، إن" الوزارة اعدت خطة لتأهيل واعادة النخيل إلى وضعه السابق، وصدر امر ديواني مشكل من عدة وزارات من ضمنها وزارة الزراعة، أقرت خلاله التوصيات بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات بإيقاف تجريف البساتين وزيادة انواع النخيل واصنافها القابلة للتصدير العالمي، اي أصناف ذات الجودة والنوعية المميزة ليس فقط تمور الزهدي".و أضاف الجبوري ان " العراق يعد بلد النخيل، و ان للنخلة رمزية ليس فقط في القطاع الزراعي وانما في الاقتصاد العراقي"، مبينا ان "انخفاض اعداد النخيل يعود لعدة اسباب منها الحروب والتجريف الذي حصل بعد عام 2003، مما ادى الى انخفاض عدد بساتين النخيل".وفيما أشار الى اتخاذ إجراءات لخفض أسعار اللحوم والبيض، مبيناً أن العراق الأول عربياً بتصدير البطاطا./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة تعد خطة لإعادة تأهيل النخيل وزيادة الاصناف القابلة للتصدير العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة تعد خطة لإعادة تأهيل النخيل وزيادة الاصناف القابلة للتصدير العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).