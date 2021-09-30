بالفيديو.. من هو أكبر ناخب عراقي والذي يفوق عمره الـ100 عام؟

2021/09/30 | 22:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقبل المواطنون العراقيون على تحديث بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة في الاقتراع المقرر اجراؤه في العاشر من التشرين الاول المقبل.

وأظهر تسجيل مصور ورد لـNRT اليوم، (30 ايلول 2021)، قيام المواطن "خلف عبدو متو" من محافظة نينوى ويبلغ من العمر 112 سنة، بتحديث بطاقته البايومترية، ويعتبر اكبر ناخب في العراق.

من جهتها قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في تصريح لـNRT ان "الحالة صحيحة والمواطن قام بتحديث بطاقته البايومترية للمشاركة في الانتخابات القادمة".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزا في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

وسيشارك في الانتخابات 110 حزب سياسي و22 تحالف انتخابي، وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعوة 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

من جهتها اشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، 24 مليونا و29 ألف و927 شخصا، في حين يتنافس 3523 مرشحا عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعدا في البرلمان.

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