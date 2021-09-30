طائرة مسيرة تستهدف موقعا قرب الحدود العراقية - السورية

2021/09/30 | 22:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المرصد السوري لحقوق الانسان، الخميس، قيام طائرة مسيرة مجهولة بإستهداف ما اسمته "موقعا للميليشيات الإيرانية" في البوكمال قرب الحدود العراقية - السورية.

وذكر المرصد في بيان، اليوم (30 ايلول 2021)، انه "دوت انفجارات في البوكمال بريف دير الزور قرب الحدود السورية-العراقية، نتيجة قصف من طائرة مسيرة مجهولة الهوية، استهدفت موقعا للميليشيات الإيرانية".

واضاف البيان، انه "وفقا للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن الطائرة المسيرة حلقت في أجواء المنطقة مع مغيب شمس اليوم، واستهدفت بصاروخين على الأقل منطقة الكتف قرب مدينة البوكمال، في حين تصدى عناصر الميليشيات الإيرانية للطائرة المسيرة بالرشاشات الثقيلة".

وكان المرصد السوري قد اوضح في 28 ايلول ، ان "الاستهداف الجوي في 27 أيلول، الذي نفذه طيران حربي لا يزال مجهول الهوية، أدى إلى تدمير منصات لصواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع، كانت الميليشيات التابعة لإيران قد نصبتها بمنطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين والتي تعد أكبر تجمع للميليشيات في المنطقة".



وتابع، ان "الاستهداف وشظايا الصواريخ تسببت بإصابة 12 شخص على الأقل من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، جرى نقلهم إلى مشفى الشفاء التابع للميليشيات ضمن مدينة الميادين، وسط فرض طوق أمني واستنفار كبير لهم في المنطقة".

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