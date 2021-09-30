قيادي في المجلس الأعلى: الشعب سيعرف بخطوات المرجعية ان تحالف الفتح مع الثوابت الإسلامية والسيادة

2021/09/30 | 22:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ ناقش برنامج حصاد الأيام الذي تبثه قناة الايام الفضائية اليوم الخميس، ملف “الفتح يثني على بيان المرجعية بشأن الانتخابات”. وقال د.علي الدفاعي عضو المكتب السياسي في المجلس الاعلى الاسلامي؛ إن الشارع العراقي في حيرة والمرجعية وضعت ببيانها بوصلة حركة لتحديد قراره، وان المرجعية اعطت رسائل طمأنة بأن يكون هناك تغيير من خلال […]

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