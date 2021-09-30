2021/09/30 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة "كونامي" المتخصصة بألعاب الفيديو مؤخرا نسخة جديدة من لعبتها الإلكترونية "إي فوتبول" لكرة القدم، ولاحظ مستخدمون وخبراء وجود عدد من الثغرات والمشاكل فيها.

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