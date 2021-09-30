2021/09/30 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيحة_الرفاعي ما الشعر قال ..



وجاء بالرد الصدى رجعُ الأنين على صحاف الماسبوح القلوب يدكّها ضرس الأسى مفجوعةً تشدو جوى الإحساسأو سوْرة الأحلام نشوى بالندى روّى الفؤاد وجاد للأغراسالشعر نبض الروح تعتنق الهوى سكرى تلوح وما دَنت من كاسِعنقود أقمار تعتّق نورها ليدور لحن نبيذه في الناسومراكب امتشقت بحار دموعها وجنون إبحار بغير مراسيوالشعر ؛ هاك الشعر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هو الشعر - ربيحة الرفاعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هو الشعر - ربيحة الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).