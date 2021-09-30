2021/09/30 | 23:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاهمات وتحالفات على طريق الانتخابات - برنامج حوار التاسعة مع د. زيد عبد الوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KUpS2yyXdYk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاهمات وتحالفات على طريق الانتخابات - برنامج حوار التاسعة مع د. زيد عبد الوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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