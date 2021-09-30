العمليات المشتركة: الكاظمي صادق على إجراءات الطوارئ في يوم الاقتراع

2021/09/30 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها بيوم الاقتراع، فيما أكدت أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، صادق على إجراءات الطوارئ الخاصة بيوم الاقتراع.وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الامير الشمري في تصريح متلفز إن "هناك إجراءات طوارئ صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيتم تطبيقها بيوم الاقتراع، وسيعلن عنها السبت المقبل".وأوضح أن "هذه الإجراءات تضمنت اغلاق المطارات والمنافذ الحدودية والحد من التنقل بين المحافظات"، مبيناً أنه "لن يتم فرض حظر للتجوال داخل المحافظات، مع مراعاة الحالات الطارئة".ولفت إلى أن "الادوار الامنية ستكون خارج المراكز الانتخابية وليست بداخلها"، مؤكداً أن "القوات الامنية ستتعامل بحزم مع اي مخالفة للقانون"./انتهى9

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