وزير الثقافة السعودي يفتتح فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب

2021/09/30 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض / نينا/ افتتح وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان مساء اليوم فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب.وتشارك في فعاليات المعرض الذي يستمر عشرة ايام اكثر من من ألف دار نشر محلية وإقليمية وعالمية من 28 دولة من بينها العراق الذي يحضر بوصفه ضيف شرف .وقال وكيل وزارة الاعلام السعودي خالد عدالقادر الغامدي لموفد نينا اننا سعداء جدا هذا العام بان يكون العراق ضيف شرف المعرض.واضاف ان هذه المشاركة الواسعة هي احدى مخرجات مجلس التنسيق العراقي السعودي في مجال الاعلام والثقافة مشيرا الى ان هناك مشاركة مميزة من العراق هذا العام حيث ستكون هناك محاكاة لشارع المتنبي في واجهة الرياض كما ستكون هناك فعاليات وامسيات ثقافية يشارك فيها مثقفون عراقيون.واكد ان المملكة العرية السعودية حريصة على كل ما يعزز علاقاتها مع العراق./انتهى,

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