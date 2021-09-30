مصر: السلطات تعلن إحباط مخطط لإعادة إحياء نشاط الإخوان.. وتتهم رجل أعمال بارز

2021/09/30 | 23:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المصرية، الخميس، إحباط مخطط إخواني لإعادة إحياء نشاط الجماعة، التي صنفتها الحكومة "إرهابية" في 2013.

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