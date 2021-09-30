اعتقال أربعة أشخاص احدهم اطلق النار تجاه دورية شرقي بغداد

2021/09/30 | 23:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال أربعة أشخاص احدهم اطلق النار تجاه دورية للشرطة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مفارز شرطة بغداد واثناء تجوالها ضمن منطقة الوزيرية لاحظوا وجود مشاجرة ضمن المنطقة المذكورة حيث قام احدهم باطلاق النار على الدورية وحاولوا الهروب".

وأضاف أنه "على الفور تم تطويق مكان الحادث واعتقال ٤ اشخاص اتضح انهم من المخمورين".

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