مقتل عائلة كاملة في صلاح الدين

2021/09/30 | 23:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يقتل عائلة كاملة في منطقة القادرية التابعة لقضاء سامراء في صلاح الدین، العائلة متكونة من الاب واولاده الاربعة قبل ساعتين على خلفية مقتل خلية لداعش، قبل مدة في هذه المنطقة.

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