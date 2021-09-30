المفوضية: باستطاعة الناخب مالك البطاقة القديمة تحديثها ساعة التصويت

2021/09/30 | 23:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ ناقش برنامج حصاد الأيام الذي تبثه قناة الايام الفضائية اليوم الخميس، في الجزء الثاني من ملفاته؛ ملف “المفوضية العليا للانتخابات تضع اللمسات الاخيرة ليوم الاقتراع”. وقال مهند مصطفى عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات؛ إن المرجعية كانت وما زالت صمام الأمان لهذا البلد، مشيرا إلى أن المفوضية تقوم بدراسات تحث المواطنين على تحديث البيانات […]

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