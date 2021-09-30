الكونغرس الأميركي ينجح في تجنب إغلاق الإدارات الحكومية

2021/09/30 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب الأميركي، بالأغلبية، على مشروع قانون لمنع الإغلاق الحكومي وتمويل الأنشطة الحكومية حتى الثالث من ديسمبر المقبل.

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