موسم الأمطار يدخل العراق رسمياً.. تحذيرات من ’الحساسية والزكام’

2021/09/30 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير توقعات الطقس، الخميس، إلى أن يوم غد ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الفعلي، فيما ستبرز خصائص الشهر المتمثلة ببرودة الاجواء ودخول موسم الامطار.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي، في توضيح تابعه "ناس" (30 أيلول 2021)، إن "اليوم آخر يوم من شهر أيلول ومن يوم غد أول أيام شهر تشرين الأول وهي البداية الفعلية لانخفاض الحرارة وبداية موسم الأمطار".

وأضاف أن "المؤشرات تبين وجود نزولات جوية عبر البحر المتوسط خصوصا من منتصف الشهر المقبلت"، لافتا الى ان "من أبرز خصائص شهر تشرين الأول من كل عام انكسار الحر واعتدال وبرودة الاجواء ليلاً وفجراً".

وتابع الاسدي، كذلك "دخول موسم الأمطار بشكل تصاعدي واستمرار موسم الصفرين حيث تقلب الأجواء وكثرة أمراض الحساسية والزكام".

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