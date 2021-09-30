ادارة الميناء تنفي اتصالها بالمدرب حسن احمد لقيادة فريقها الكروي وتؤكد تمسكها بقصي منير

2021/09/30 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أبدت ادارة نادي الميناء الرياضي استغرابها بشأن الاخبار التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض البرامج الرياضية حول مفاتحة المدرب حسن احمد لخلافة المدرب قصي منير.وأكدت الادارة بحسب بيان " عدم اتصالها بالكابتن حسن احمد وليس لديها اي رغبة بالاستعانة بخدماته وإنها تقف خلف مدرب الفريق وكادره المساعد وتملك الثقة بهم " و تتمنى لهم وللفريق التوفيق في مبارياته القادمة والعودة الى سكة الانتصارات خصوصا مع قرب تواجد المحترفين وبوصولهم ستكتمل صفوف الفريق./ انتهى

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