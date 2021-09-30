ليجيا وارسو يفوز على ليستر سيتى بهدف ويتصدر المجموعة في الدوري الأوروبي

2021/09/30 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ سقط ليستر سيتي الإنكليزي أمام مضيفه ليجيا وارسو البولندي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مارشال جوزيف"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة الفدم للموسم الحالي.وسجل اللاعب ماهير أمريلي هدف فوز ليجيا وارسو في الدقيقة 31 من أحداث المباراة " .وبدأ فريق ليستر سيتي مشواره في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، بالتعادل أمام نابولي بنتيجة 2-2 في مباراة مثيرة، فيما تغلب ليجيا وارسو على سبارتاك موسكو بنتيجة 1-0 في نفس الجولة، ليخطف 3 نقاط ثمينة " .وفي المجموعة ذاتها، خسر نابولي الإيطالي أمام ضيفه سبارتاك الروسي بنتيجة 3-2 في مباراة جمعتهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".وبتلك النتيجة يحتل فريق نابولي المركز الثالث في المجموعة الثالثة ببطولة الدوري الأوروبي، برصيد نقطة واحدة، خلفاً لفريق ليجا وارسو المتصدر برصيد 6 نقاط، فيما يأتي ليسترسيتي رابع برصيد نقطة واحدة أيضاً، ويأتي سبارتاك موسكو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط "./انتهى2

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