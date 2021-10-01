2021/10/01 | 00:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2vvnWArpRr8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسرور بارزاني: إقليم كوردستان قام بواجبه تجاه قانون النفط والغاز استناداً للقراءة القانونية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسرور بارزاني: إقليم كوردستان قام بواجبه تجاه قانون النفط والغاز استناداً للقراءة القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).