واشنطن تقيم

2021/10/01 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلينكن قال إن بلاده لا يمكنها تأكيد مزاعم بيونغ يانغ بشأن تجربتها صاروخا انزلاقيا، علما بأن هذا الأمر من شأنه أن يغيّر المعادلة، إذ إن هذا الصاروخ أسرع من الصوت بخمس مرات.

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