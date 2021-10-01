بالوثيقة.. العراق والأردن يوافقان على السفر براً من وإلى البلدين والسماح لعجلات الصالون بنقل المسافرين أيضاً بدءاً من يوم غد الجمعة

2021/10/01 | 00:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وافق العراق والأردن على السفر براً من وإلى البلدين والسماح لعجلات الصالون بنقل المسافرين ايضاً بدءاً من يوم غد الجمعة.وكان السفير العراقي في عمان حيدر العذاري، اعلن في وقت سابق عن موافقة وزارة الداخلية الأردنية على فتح الحدود البرية أمام العراقيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية.وقال العذاري في بيان ، إن "وزير الداخلية الأردنية مازن الفراية وافق على فتح المنفذ الحدودي البري طريبيل - الكرامة أمام العراقيين الذين لديهم أذونات إقامة لدى المملكة لمدة سنة واحدة أو خمس سنوات بالسفر براً (من وإلى المملكة) بسياراتهم الشخصية، من دون الحاجة الى موافقات مسبقة"./انتهى9

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