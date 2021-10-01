فوز سبارتا براج التشيكي على غلاسكو رينجرز في بطولة الدوري الاوروبي

2021/10/01 | 00:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/انتصر فريق سبارتا براج التشيكي اليوم الخميس على غلاسكو رينجرز الأسكتلندي بهدف دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب (ستاديون ليتنا) في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج".وجاء هدف سبارتا براج عن طريق دافيد هانكو في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول ".وبهذا الفوز رفع براج التشيكي رصيده إلى النقطة الرابعة محتلا وصافة ترتيب المجموعة الأولى، بينما تعرض رينجرز الأسكتلندي لخسارته الثانية تواليا ليحتل اخير الترتيب "./انتهى2

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