2021/10/01 | 00:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها بيوم الاقتراع، فيما أكدت أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، صادق على إجراءات الطوارئ الخاصة بيوم الاقتراع.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يصادق على إجراءات الطوارئ في يوم الاقتراع المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصادق على إجراءات الطوارئ في يوم الاقتراع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصادق على إجراءات الطوارئ في يوم الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).