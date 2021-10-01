السعودية تحبط تهريب مليوني قرص مخدر عبر

2021/10/01 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمرير المواد المخدرة تم عبر أحد موانئ "الدولة الصديقة" البحرية، لإخفاء دولة المنشأ، قبل وصولها إلى المملكة.

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