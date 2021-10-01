مواكب 30 سبتمبر: الثورة مستمرة - تاج السر عثمان

2021/10/01 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 جاء مواكب اليوم 30 سبتمبر في العاصمة الخرطوم والاقاليم، لتؤكد أن الثورة مستمرة وجذوتها متقدة ، وكما جاء في شعاراتها " في ساعة تلقي الرد ، كل الشوارع سد" ، وكانت ردا عمليا علي مخطط اللجنة الأمنية والفلول للانقلاب الكامل علي الثورة ، بعد أن كشفت الأحداث يقظة الجماهير في مواجهة الانقلاب العسكري ، والمعارضة الواسعة للجنة الأمنية بقيادة البرهان وحميدتي من الجماهير وحتى من داخل الجيش،مع استمر ......





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