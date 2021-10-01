ما وراء صخب الديمقراطوية في تونس اليوم - هيثم بن محمد شطورو

2021/10/01 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو المثالية الساذجة هي التي تتصور الفعل السياسي خارج حلبة الصراع، فالسياسة في نهاية الأمر هي الفعل الأكثر جاذبية للصراع والتي لا لذاذة له بدون حرب.



السياسة تحقق تـقدمها بتـقـدمها العقلاني أكثر فأكثر للخروج من دائرة الصراع المتوحش إلى الصراع السياسي بما هو تكتيكات في إطار تصورات عامة ومشاريع متطاحنة.



هذه المشاريع قد تتصارع فيما بينها بحكم التناقض بين منطق المصلحة العامة والمصالح الذاتية الضيقة، بين من ......





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