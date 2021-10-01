2021/10/01 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت المستشار الخاص للعنف الجنسي في النزاعات، براميلا باتين، توصيات لضمان تنفيذ القانون الذي أقره البرلمان العراقي لتقديم الدعم للناجيات الإيزيديات وباقي الناجين من جرائم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توصيات أممية للعراق لتعويض ضحايا داعش) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توصيات أممية للعراق لتعويض ضحايا داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).