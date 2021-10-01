مجلس المستشارين: -الذئب حلال، الذئب حرام- - أحمد بيان

2021/10/01 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان لعبة الانتخابات بالمغرب المؤطرة بالدستور الممنوح والقوانين المحسوبة على المقاس مكشوفة من ألفها الى يائها.



وحتى من راهن على "جديد/مستحيل" ما متجاهلا الواقع الملموس، عاش خلال الشق الأول، أي الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات مجلس النواب (الأربعاء 08 شتنبر 2021) وما رافق ذلك من "توافقات" وتناحرات، الحقيقة المرة المتمثلة في استمرار نفس أساليب الماضي العتيقة.



الآن والشق الثاني من اللعبة، أي ا ......





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