بالفيديو.. حفل مهيب لانطلاق

2021/10/01 | 01:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس ‏التنفيذي لإمارة دبي، مساء الخميس، انطلاق فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" ‏العالمي‎.‎

وبدأ بث حفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعا في جميع ‏أنحاء دولة الإمارات، مما يمنح الجميع فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائي‎.‎

وشهد حفل الافتتاح حضور نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم ‏دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات ‏المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات ‏المهمة‎.‎

وفي كلمته أمام الحضور، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: "اليوم يلتقي العالم ‏بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة...



واليوم نشهد معا انطلاقة ‏جديدة، نفتتح على بركة الله إكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق".‏

وشارك في الحفل نخبة من الفنانين العرب، مثل محمد عبده، والفنانة الإماراتية أحلام ‏والفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي، والنجمة الإماراتية الصاعدة ‏ألماس، والمغنية اللبنانية الأميركية ميساء قرعة.‏

وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا ‏بوتشيلي والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ وعازف البيانو الصيني ‏ذائع الصيت لانغ لانغ والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.‏

ويعقب حفل الافتتاح في اليوم التالي 3 عروض للألعاب النارية في أنحاء مختلفة ‏من مدينة دبي بمناسبة انطلاقة الحدث الدولي وفتح أبوابه للجمهور.‏

وتقام فعاليات الألعاب النارية مساء يوم 1 أكتوبر 2021 الساعة الثامنة وعشرين ‏دقيقة في دبي فيستيفال سيتي، ذا بوينت "نخلة جميرا" برواز دبي.‏

وسيكون "إكسبو 2020 دبي" أكبر حدث عالمي في ظل أزمة كورونا، وأول إكسبو ‏دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا‎.‎

ومع أكثر من 200 مشارك، من بينهم دول ومنظمات وشركات ومؤسسات تعليمية، ‏يفتح الحدث أبوابه للزوار يوميا منذ الأول من أكتوبر وحتى 31 مارس 2022 ‏طيلة أيام الأسبوع، من 10 صباحا وحتى 12 ليلا من السبت للأربعاء، و10 ‏صباحا حتى 2 ليلا يومي الخميس والجمعة.‏

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