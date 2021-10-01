الولايات المتحدة تتبرع بـ 1.6 مليون جرعة

2021/10/01 | 01:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السفارة الأميركية لدى القاهرة، الخميس، عن وصول شحنة تحوي 1,6 مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد، قدمتها الولايات المتحدة لمصر من خلال آلية "كوفاكس" الأممية.

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