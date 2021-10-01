2021/10/01 | 01:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: FWcrC-jQ8W4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرشح عزم محمد شعلان: الادارة الفاشلة انعكست على الخدمات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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