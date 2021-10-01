وعود البيجيدي الانتخابية وعود عرقوب (16). - سعيد الكحل

2021/10/01 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل واصل البيجيدي استغفال الناخبين بنتائج تقارير أعدتها الحكومة نفسها ليوهمهم بالقدرة على فتح آفاق التشغيل والإدماج وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة .



فقد أورد برنامجه الانتخابي 2021 أرقاما مغرية كمثيلاتها في التمدرس لكنه تجاهل كلية نسبة الإفلاس وتسريح العمال مثلما تجاهل نسبة الهدر المدرسي .هكذا يورد أنه تم إدماج أزيد من 406.000 باحث عن شغل من 2017إلى متم 2020؛كما تم دعم إحداث حوالي 6 ......





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