- غاندى - زعيم ساحر عجيب من أرض السِحر والعجائب - منى حلمي

2021/10/01 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي " غاندى " زعيم ساحر عجيب من أرض السِحر والعجائب ---------------------------- الهند ، ليست بلدا مثل البلاد الأخرى .



هى أرض الحضارة ، والفلسفة ، وعبق التاريخ .



والهند ، حقا ، أرض العجائب ، والتناقضات ، وتنوع الديانات ، والثقافات .



لا تحتاجالهند ، الا الى زيارة واحدة ، حتى تسحرنا ، وتحي ......





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